مصر | اعترافات عصابة سرقة "العرب" في الطالبية.. و"دنيا" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات عصابة سرقة "العرب" في الطالبية.. و"دنيا" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمون بالسطو على سعوديين الجنسية وسرقتهما، باعترافاتهم، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، وقرر المتهم الأول أنه يوم السرقة اتصلت به المتهمة الرابعة وأخبرته بتواجدها مع المجني عليهما بالشقة الخاصة بهما بأحد العقارات بمنطقة الطالبية.

وأضاف، خلال التحقيقات، أنه قام بالتوجه رفقة المتهمين الثاني والثالث للشقة مكان السرقة مستقلين سيارة ملاكي ملك والده، حيث قامت بفتح الباب لهم واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد نجحت في كشف غموض السطو على سعوديين الجنسية وسرقتهما، حال تواجدهما بالشقة سكنهما بمنطقة الطالبية وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بورود بلاغا من كل من "خالد. أ. م"، و"أمين. ع. أ"، يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بأنه أثناء تواجدهما بشقة مستأجرة للأول بعقار بدائرة القسم وبصحبتهما إحدى الفتيات فوجئا بتواجد مجهولان بالشقة قاما بالإستيلاء منهما على 5 هواتف محمولة، مبالغ مالية قدرها "200 جنيه، 300 دولار، 50 درهم إماراتي، 20 ريالا سعوديا"، جوازات سفرهما، و2 فيزا كارد، وهربا وبصحبتهما الفتاة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلا من "مصطفي. م. ع" عاطل، و"مصطفي. م. م"، عاطل، و"محمد. ح. م"، عاطل، و"دنيا. م. س"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم، وتربطهم علاقة صداقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية وإعداد عدة أكمنة تم ضبطهم وبحوزتهم طبنجة وطلقتين من ذات العيار، 2 سلاح أبيض عبارة عن مطواة، مبالغ مالية قدرها "11800 جنيه، 300 دولار، 50 درهم إماراتي"، 3 هواتف محمولة، جوازات السفر والفيزا كارد الخاصين بالمجني عليهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

