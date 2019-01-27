شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد احتفالية مبادرة «نور حياة»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، السبت، احتفالية مبادرة «نور حياة» للعلاج المبكر ومكافحة أمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي سينفذها صندوق «تحيا مصر» في جميع المحافظات.

وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة وزيرة الاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر»، الدكتورة سحر نصر، وأكدت خلالها أهمية الدور الاجتماعي ودور الصندوق في هذا الإطار، مشيرة إلى أن أول من ساهم في هذا الصندوق هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أن الصندوق أصبح شريكا في التنمية المجتمعية والمشروعات المهمة، منوهة بأهم المشروعات التي قام بها الصندوق ومنها تقديم العديد من الخدمات والمبادرات التي استفاد منها الكثير من الأسر على مستوى الجمهورية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مبادرة «نور حياة» التي أطلقها صندوق «تحيا مصر» تستهدف علاج عيون المصريين وإجراء عمليات زرع قرنية وتوفير نظارات طبية ومسح طبي لقوة إبصار الأطفال.

وأضاف، في كلمته خلال الاحتفالية، أن وجود تمويل يقدر بنحو مليار جنيه بصندوق «تحيا مصر» ساهم في إطلاق مبادرة «نور حياة» العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في شعبها تساهم في رأسمال الصندوق.

ونوه بأن الصندوق يتولى أيضًا رعاية أطفال الفشل الكلوي، وقال إننا نحتاج على وجه السرعة 1000 وحدة غسيل كلوي، ولذلك فصندوق تحيا مصر سيسهم في تدبير تلك الوحدات.

وشدد السيسي على أهمية رعاية أطفال الفشل الكلوي في مصر، منوها إلى أن صندوق تحيا مصر يطور أنشطته.

وأعرب عن أمله في أن يشكل اللقاء الحالي قوة دفع لمساهمات المصريين والجمعيات الأهلية والمستثمرين للتخفيف من الأزمات الصعبة التي تواجه المصريين.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة تواجه مشكلة تتعلق بتغذية أطفال المدارس، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة من جانب الحكومة للتغذية المدرسية غير كافية.