تعرف على قرارات "الأعلى للصحة" لتحسين بيئة عمل مقدمى الرعاية × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى المجلس الأعلى للصحة لتحسين بيئة العمل فى المستشفيات، واتخذ سلسلة من القرارات فى هذا الإطار، يرصدها ”الخليج 365” فى النقاط التالية: 1-إعلان عام "2019 عام مقدمى الرعاية الصحية". 2- الحرص على دورية انعقاد المجلس الاعلى للصحة مرة كل شهرين لوضع السياسات الصحية السليمة ومتابعتها . 3- عرض نتائج اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 732 لسنة 2018، بشأن مقترح إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية نهاية شهر يناير الجارى. 4- تدشين البوابة الإلكترونية لخدمة وتدريب الأطباء بنهاية الشهر الجارى. 5- تشكيل لجنة برئاسة عميد كلية طب القاهرة، لدعم المستشفيات والمعاهد التعليمية فى الدور التدريبى. 6-دراسة مقترح لإنشاء صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التعليم والتدريب الطبى المستمر لرفع كفاءة مقدمى الرعاية الصحية .

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