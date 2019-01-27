شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: دراسات تقييم الأثر البيئى شرط أساسى لبدء عمل أى صناعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، المتحدث باسم وزارة البيئة، إن الوزارة تجرى بشكل دائم حملات للتفتيش على المنشآت الصناعية، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، ومن خلال الأفرع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات، لرصد الشركات أو المصانع التى تصرف على البحيرات، أو التى يصدر عنها انبعاثات لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وأضاف صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أى مصنع جديد يتم إنشاؤه يجب أن يجرى دراسات تقييم أثر بيئى، ليتم التأكد من توافقه بيئيا، لكن الشركات القائمة بالفعل يتم متابعة الانبعاثات الصادرة من هذه الصناعات لتكون متوافقة فى حدود القانون، و فى حال وجود خطأ يتم تطبيق خطة إصحاح بيئى وفق جدول زمنى، لتوفيق أوضاع المصنع سواء من خلال إمكانياته المادية المتاحة، أو الاستعانة من القروض المتاحة لدى الوزارة، إذا كان ينطبق عليه شروط الاتفاقية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى.