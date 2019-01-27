اليوم.. جنايات دمنهور تواصل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، جلستها الثامنة اليوم الأحد لمحاكمة الراهب أشعياء المقارى والراهب فلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون . وكانت المحكمة قد قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى اليوم لسماع مرافعة النيابة والدفاع وكذلك لانتظار ورود تقرير الطب النفسى للمتهم الثانى الراهب فلتاؤوس المقارى. وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون. وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى

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