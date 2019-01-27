شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات.. وزيرة الصحة تترأس اليوم الاجتماع الأول للمجلس القومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد اليوم الأحد الاجتماع العاجل للمجلس القومى للسكان، برئاسة الدكتوة هالة زايد وزيرة الصحة، والذى لم ينعقد لمدة 4 سنوات، يعقبه مؤتمر صحفى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمشاركة الدكتور عمرو حسن، مقرر "المجلس"، وبحضور ممثلى 13 وزارة، و4 هيئات، و4 شخصيات عامة، هم أعضاء المجلس.

ويأتى الاجتماع فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية لـ"المجلس"، الذى أسس من أجلها.

الاجتماع سينعقد برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومى للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة فى مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.