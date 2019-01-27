"خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لمشيخة الأزهر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، بالإضافة إلى الحساب الختامي لمشيخة الأزهر من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017.

وتناقش اللجنة الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، إلى جانب الحساب الختامي للجهاز المركزي للتعمير من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017.