أخبار مصر | "الأوقاف" تدعم مبادرة الرئيس "نور حياة" بـ20 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تدعم مبادرة الرئيس "نور حياة" بـ20 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإسهام بمبلغ عشرين مليون جنيه من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة في مبادرة نور حياة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية .

ودعا وزير الأوقاف المجتمع للتفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي أطلقها الرئيس والتي تستهدف توفير العلاج اللازم لضعاف البصر والمهددين بفقد نعمة الإبصار، وأن ذلك يأتي في أولويات التكافل الاجتماعي ، وتنفيس الكرب عن المكروبين ، فمن نفس عن إنسان كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة.

كما دعا وزير الأوقاف إلى دعم صندوق تحيا مصر بكل مبادراته ووجوه إنفاقه، مؤكدا أنه بعد اطلاعنا على أنشطة الصندوق الإنسانية وما قدمه ويقدمه منذ تأسيسه صار لزاما علينا أن ندعمه ليستمر في خدمة الفئات والمناطق الأولى بالرعاية ليتمكن من مضاعفة نشاطه في خدمة هذه الفئات بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والوفاء بحق الواجب الكفائي الذي يحتم علينا ألا يكون بيننا جائع لا يجد ما يسد جوعته ولا مريض لا يجد ما يتداوى به، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم" .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر، التي أقيمت تحت رعايته والتي تم خلالها إطلاق مبادرة "نور حياة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الرئيس السيسي، دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر".

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

وتستهدف المبادرة تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وتستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.