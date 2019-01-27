مصر | من "البلكونة" إلى النيابة.. "هند" تعلن توبتها: "مكنش قصدي" (فيديو)

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مكالمة هاتفية وراء فيديو "طفل البلكونة"
كشف محسن عبدالراضي، مصور فيديو "طفل البلكونة"، عن تفاصيل تصويره لواقعة إجبار أم لأبنها على القفز من شباك السلم للتسلل لبلكونة مجاورة للعثور على مفتاح الشقة سكنهم، مضيفًا أنه كان في بلكونة شقته لإجراء اتصال هاتفي، وفوجئ، بطفل يخرج من شباك السلم ويحاول للقفز للبلكونة، موضحا أن الطفل كان يصرخ، وأمه تدفعه للقفز إلى البلكونة.
الأجهزة الأمنية تتوصل لصاحبة فيديو "طفل البلكونة":
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية السيدة ونجلها وضبطها عقب تداول مقطع فيديو لها تجبر نجلها على التسلق من نافذة سلم بطابق مرتفع، وكاد أن يسقط قبل أن تتمكن من سحبه لداخل النافذة والتعدي عليه بالضرب.
وشكلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود البحث عن تحديد المنطقة محل الواقعة "مساكن ابنى بيتك 2 بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة" والسيدة وابنها وهما كل من: "هند ر. م" 35 سنة، عاملة نظافة ومقيمة بذات المنطقة، "أسامة ع. أ" نجلها، 13 سنة، طالب، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استدعاء المذكورة ونجلها، وبمناقشتهما قررت الأولي أنها حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح فقامت بإجبار ابنها المذكور على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل إلا أنه لم يتمكن، وكاد أن يسقط فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب، وأيد ابنها ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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بطلة فيديو "طفل البلكونة" أم لأربعة أبناء وزوجها مريض
كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن "هند. ر.م"، أم لأربعة أبناء، وتعمل كخادمة في المنازل، لتنفق عليهم، بمساعدة زوجها المريض، بمرض الأثنى عشر، ويوم الواقعة كان ببلدته بالفيوم لزيارة والده المريض، وبعد عودة الأم من عملها، وجدت إبنها خرج للعب في الشارع، وفقد مفتاح الشقة، ما دفعها للتعدي عليه بالضرب، بسبب فقدانه مفتاح الشقة سكنهم عدة مرات قبل ذلك، وساعدته في التسلق من شباك السلم إلى بلكونة مجاورة لفتح باب الشقة، لعدم قدرتها المادية على إحضار نجار لفتح باب الشقة وعمل مفتاح جديد له، وبعد فشل الطفل في التسلق، تعدت عليه بالضرب، وقامت بفتح باب الشقة بمساعدة جيرانها.
إخلاء سبيل والدة "طفل البلكونة" وعودتها لمنزلها
استمعت نيابة أكتوبر لأقوال هند. ر صاحبة الواقعة المعروفة إعلاميًا ب"طفل البلكونة"، وقالت إنها حال عودتها من عملها وجدت ابنها فقد مفتاح الشقة حال لعبه بالشارع، ما دفعها لإجباره على التسلق من شباك السلم إلى البلكونة لفتح باب الشقة، مشيرة إلى أنها لم تقصد إيذائه، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها مراعاة لظروفها المادية وأخذت تعهدا عليها بعدم التعرض لابنها وعمل مراقبة مجتمعية من قبل وزارة التضامن تقدم شهريًا عن الطفل وحالته، وتسليم الطفل إلى والده، وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بخروج المتهمة من قسم شرطة ثالث أكتوبر بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وذلك بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيلها، وأوضح المصدر ذاته أن والدة الطفل ليس عليها أيه احكام قضائية أو موانع قانونية تمنع قرار إخلاء سبيلها، وتم الإفراج عنها فور وصولها إلى ديوان القسم.
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