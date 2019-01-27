مصر | من "البلكونة" إلى النيابة.. "هند" تعلن توبتها: "مكنش قصدي" (فيديو)

وقال الطفل وهو يبكي ويصرخ، خلال الفيديو، الذي لم يستغرق سوى دقيقة وبضع ثوانِ، "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة، وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟ الواد هيقع"، وقالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى".

مكالمة هاتفية وراء فيديو "طفل البلكونة"



كشف محسن عبدالراضي، مصور فيديو "طفل البلكونة"، عن تفاصيل تصويره لواقعة إجبار أم لأبنها على القفز من شباك السلم للتسلل لبلكونة مجاورة للعثور على مفتاح الشقة سكنهم، مضيفًا أنه كان في بلكونة شقته لإجراء اتصال هاتفي، وفوجئ، بطفل يخرج من شباك السلم ويحاول للقفز للبلكونة، موضحا أن الطفل كان يصرخ، وأمه تدفعه للقفز إلى البلكونة.

الأجهزة الأمنية تتوصل لصاحبة فيديو "طفل البلكونة":



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية السيدة ونجلها وضبطها عقب تداول مقطع فيديو لها تجبر نجلها على التسلق من نافذة سلم بطابق مرتفع، وكاد أن يسقط قبل أن تتمكن من سحبه لداخل النافذة والتعدي عليه بالضرب.

وشكلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود البحث عن تحديد المنطقة محل الواقعة "مساكن ابنى بيتك 2 بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة" والسيدة وابنها وهما كل من: "هند ر. م" 35 سنة، عاملة نظافة ومقيمة بذات المنطقة، "أسامة ع. أ" نجلها، 13 سنة، طالب، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استدعاء المذكورة ونجلها، وبمناقشتهما قررت الأولي أنها حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح فقامت بإجبار ابنها المذكور على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل إلا أنه لم يتمكن، وكاد أن يسقط فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب، وأيد ابنها ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.