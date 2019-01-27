شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السيسي.. ماجدة الرومي تحيي حفلًا غنائيًا مع إطلاق «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، حفلًا غنائيًا، مساء السبت، ي فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «نور حياة» التي ينفذها صندوق «تحيا مصر».
وغنت الفنانة ماجدة الرومي، رفقة فرقة غنائية بقيادة المايسترو نادر عباسي، عددا من أشهر أغانيها العاطفية، بجانب عدد من الأغاني الوطنية المصرية وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، واختتم الحفل بعزف السلام الوطني.
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