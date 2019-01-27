شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يدعو إلى التبرع لأسرة «طفل البلكونة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الإعلامي محمد الباز إلى التبرع لأسرة «طفل البلكونة»، وعدم الحكم على الأم من واقع الفيديو المتداول وهي تدفع ابنها للقفز عبر النافذة إلى الشقة للحصول على المفتاح.

وقال في برنامجه «90 دقيقة» بعلى فضائية «المحور»، مساء السبت، إن الأسرة مكونة من 5 أفراد؛ أب سائق توك توك، وأم عاملة تنظيف، و4 أطفال أكبرهم الطفل بطل الواقعة.

وأضاف أن الأم بعد عودتها من عملها فوجئت أن أطفالها يلهون في الشارع وتركوا المفتاح داخل الشقة، متابعًا: «أي حد في مكانها كان هيجيب نجار يفتح الباب ويغير المفتاح، لكن واحدة مفيش في جيبها غير 10 جنيه، مش هتفكر في كده».

وأردف قائلًا: «ربما يكون الفعل ينم على عدم الوعي لكن الأم كانت تحاول فقط أن تحصل على مفتاح الشقة حتى تدخل منزلها هي وأولادها»، موضحًا أنه «ليس من الضروري أن نحكم على الأم بقسوة وسط عجزها المادي وقلة وعيها».

ودعا المشاهدين ورجال الأعمال وفاعلي الخير إلى التبرع للأسرة خاصة بعد سرقة «توك توك» الوالد، معقبًا: «الدنيا دوارة، ومحدش عارف ممكن بكرة يبقى عامل إزاي».