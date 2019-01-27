شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر المصريين على دعم صندوق «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للمصريين على دعم صندوق «تحيا مصر»، مشددا على أن أول من دعمه كان من خارج مصر، موجها له الشكر دون أن يذكر اسمه.

ووجه الرئيس خلال كلمته في احتفالية الصندوق التي تقام تحت رعايته، بحضور كبار رجال الدولة وقرينته، مساء السبت، الشكر لكل مصري ساهم في الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق له مجلس أمناء ويعمل بشكل مؤسسي وساهم في حل العديد من المشكلات.

وأوضح أن الصندوق يمكنه القيام بدور مالي لدعم المشروعات ولكنه لا يستطيع أن يغطي كافة النفقات، حيث أنه ساهم في دعم العديد من الأنشطة ولا يستطيع تمويلها بشكل كامل.

وأكد أنه منذ تدشين الصندوق عام ٢٠١٤ بمليار جنيه من القوات المسلحة توالت التبرعات، مشددا على أن الدولة بمواردها لا تستطيع أن تلبي كافة المتطلبات، وأننا نحاول تغيير مضمون حياة المواطنين، مشيدا في الوقت ذاته بالجمعيات الخيرية والدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به خاصة أن «الظروف صعبة وقاسية على المواطنين ومن ثم يجب أن يساهم الجميع لتغيير هذا الوضع».