شكرا لقرائتكم خبر عن دوران مررورى جديد بشارع جامعة الدول العربية تمهيداً لبدء أعمال مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، أنه جارٍ إنشاء دوران مرورى جديد بشارع جامعة الدول العربية، لاستيعاب الحركة المرورية بعد التعديلات الخاصة بأعمال مترو الأنفاق، كما يتم التنسيق مع قيادات الإدارة العامة لمرور الجيزة لمراجعة التعديلات المرورية المزمع إجراؤها.

وأضاف رئيس حى العجوزة، أنه جارٍ إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بالشارع ورفع المخلفات وتسوية الأرض وفرش الدقشوم ووضع الحواجز والبردورة على جوانب الملف الجديد.

وأشار الشبكشى، إلى أنه يوميا يتابع أعمال إنشاء الدوران الجديد بالشارع، تنفيذ لتكليفات محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء منه تسهيلا على المواطنين، ومنع الازدحام المرورى بشارع جامعة الدول العربية.