شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: انتحار مواطن بإلقاء نفسه أمام قطار بمحطة مترو السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه أثناء قدوم قطار رقم 628 بالخط الثانى بمحطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار، مما تسبب فى مصرعه. وأضاف المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه على الفور انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة مترو الانفاق، وتم رفع الجثة وعمل محضر بالانتحار لعرضه على النيابة، وعادت حركة الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير 10دقائق فى الحركة بسبب الحادث.

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