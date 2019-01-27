شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يرفض تحصيل 16 مليون جنيه من مزاراعى الفاكهة لمكافحة الذبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان وزارة الزراعة لم تستطع جمع أموال من المصدرين لمكافحة ذبابة الفاكهه فقررت تحميلها لمزارعى الفواكه بتحصيل 10 جنيهات عن كل فدان، بالمساحة التى تبلغ مليون وستمائة ألف فدان لمواجهة انتشار "ذبابة الفاكهة"، التى تهدد المحاصيل البستانية والخضراوات، ما يؤثر على معدلات التصدير، عقب ارتفاع وتيرة شكوى الفلاحين والمصدرين من انتشار ذبابة الفاكهة.

وأضاف أبوصدام أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة تدرس عودة البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة، على حساب المزارعين الذين يبيعون أغلب منتحاتهم بالسوق المحلى مع أن أول المستفيدين من المكافحة هم المصدرين الذين رفضوا دفع أى مبالغ لمكافحة الذبابة البيضاء التى تتسبب فى رفض الدول المستورده الكثير من الشحنات

وأشار الحاج حسين ان المبلغ المرصود رغم الاستهانه به إلا أنه يعتبر عبء إضافى على المزارعين الذين يشكون أصلا من ارتفاع مستلزمات الزراعة وتدنى أسعار المحاصيل معلنا رفض المزارعين لهذا المقترح وكان الأجدى أن يمول البرنامج من المصدرين لشراء المبيدات الكافية لمكافحة الذبابة.

وأكد أبوصدام أن حشرة ذبابة الفاكهة تصيب ثمار "البرتقال والخوخ والمشمش والكمثرى والبرقوق والتفاح والمانجو والجوافة والتين والموالح والعنب"، بخلاف بعض محاصيل الخضروات مثل الطماطم.

وتتسبب أحيانا فى حظر تصدير الفاكهة المصرية لدول أوروبا، مما يكون من الأنسب أن يقوم اتحاد المصدرين بتمويل البرنامج خاصة وأنهم أصحاب الاستفادة الأكبر

وأن يكون ذلك بعمل صندوق تكافل زراعى يضمن تعويض المزارعين فى حالة هلاك المحصول لأى سبب طبيعى ليس الفلاح يد فيه وكذا مكافحة الحشرات والأمراض التى تصيب المحاصيل وتتسبب فى خسائر فادحة.