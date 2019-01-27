شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لجان متخصصة لمقابلة المرشحين للإشراف على امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان من المتخصصين سوف تبدأ مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة، بمشاركة مديرى التعليم العام والثانوى فى المديريات والإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن اللجان من المديريات التعليمية كما أن المقابلات سوف تبدأ فى المديريات والإدارات التعليمية، على أن يتم إرسال الأسماء التى يتم اختيارها فى كل محافظة إلى الوزارة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تعيد توزيع رؤساء اللجان على المحافظات واللجان، ولا يتم ترك رئيس لجنة للعمل فى مقر إقامته فى المحافظة التابع لها.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة تنطلق يوم 9 يونيو المقبل 2019، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.