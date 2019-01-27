الرئيس السيسى: "أى جنيه تتبرع بيه سيساهم فى شفاء ناس كتير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجمعيات المصرية تقوم بدور جيد فى المساهمة مع الدولة فى تطوير وإعادة إعمار الوطن، مضيفا أن هناك ظروف قاسية يمر بها المواطنين بالدولة، قائلا "ربنا يقدرنا كلنا ونطبطب على بعض ونقوم بدور مساعدة المواطنين.. ويوم على يوم هتلاقى الدنيا بتتغير بشكل كبير أوى"، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية يقومون بدور رائع فى الدولة، مضيفا: "من فضلكم يا مصريين أى جنيه تتبرع بيه سيساهم فى تخفيف ناس كتير".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية صندوق تحيا مصر، أن مبادرة "نور حياة" جاءت من خلال وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، والتى أكدت أن هناك مشكلة كبيرة فى نظر الأطفال بالمدارس ولابد من تدخل الدولة فى جراحة المياه البيضاء والزرقاء أو القرنية أو التدخل الجراحى، أو إعطائهم نظارة لتصحح أبصارهم، قائلا" لو مكنش فى صندوق تحيا مصر فلوس كنت هقولها إدرجوا الموضوع دا فى الموازنة بتعتكم السنة اللى جاية ونتصرف".

وتابع الرئيس السيسى": المشككين اللى يقللوا من دور المبادرات اللى بتقوم بيها الدولة وبيقولوا كلام مش دقيق.. الموضوع دا مش الدولة التى تقوم بيه .. لا الدولة ممثلة فى شعبها.. وشعبها هو اللى بيساهم فى صندوق تحيا مصر والصناديق الأخرى، وبالتالى إحنا بنتحرك ونقدر نعمل اللى إحنا بنعمله".

وأعلن الرئيس السيسى، إنشاء ألف وحدة الغسيل الكلوى فى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر، لأطفال الفشل الكلوى، قائلا: " هى فكرة بجهد المصريين وعطائهم.. الفكرة خرجت للنور وبتطور وهتطور أكثر من كده، برجاء من خلال اللقاء إعطاء قوة دفع لصالح المصريين والصندوق والمجتمع المدنى وتخفيف الظروف الصعبة على المصريين".

وتابع الرئيس السيسى: "مشكلة تغذية أطفالنا فى المدارس.. حتى الرقم اللى رصدته وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر غير كافى لتغذية الأطفال فى مدارس التعليم الحكومى.. إحنا محتاجين مليار جنيه والمطلوب أكثر من كدة بكتير.. ومش عاوز أطلق مبادرة سنة وبعد السنة منلقيش السنة اللى بعدها ولكن هنطلق المبادرة لتكون دائمة.. بالرغم أن الدولة مش بتعمل تغذية ذات تكلفة عالية.. ولكن إحنا بنتكلم على ملايين الأطفال اللى هما محتاجين التغذية السليمة.. ومحتاجين ننشأ أطفالنا بشكل جيد".