شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب البيطريين" يطالب بتعيين بيطرى بكل فندق لضمان سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، إن جميع دور وفنادق القوات المسلحة تخضع لإشراف الطب البيطرى، مشيراً إلى أن ذلك متبع فى جميع المستشفيات الجامعية فى مصر، وكذلك المدن الجامعية.

وأضاف خلال تصريحاته مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تواصل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وأوضح له أن هناك 3500 منشأة سياحية لا تخضع للإشراف البيطرى، وظروف الدولة لا تسمح بتعيين أطباء بيطريين فى السياحة، فلا يوجد بوزارة السياحة إلا 18 طبيباً بيطرياً لا يستطيعون الرقابة على المنشآت، وتناقص العدد إلى خمسة أطباء.

وتابع:"ابنى تعرض لتسمم غذائى فى مطعم شهير واتحجز فى مستشفى..وأنا مابحبش أكل الفنادق، بالنسبالى أنا كخالد..أنا لا أكل فى الفنادق ولكنى أفضل أكل البيت"، مشيراً إلى أن الأكل يخضع لرقابة ولا بد من معايير لسلامة الغذاء.

وأردف:"رجاء لو سمحت طالما هناك حالة تحسن فى إيرادات القطاع السياحى، يطلعوا قرار بإشراف بتعيين طبيب بيطرى على حساب الفندق لعمل ضمان للنتائج فى سلامة الغذاء، وهذا لصالح قطاع السياحة قبل أن يكون لصالح الأطباء البيطريين".