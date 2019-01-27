شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 20 مليون جنيه من باب البر لدعم مبادرة نور حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها المجتمعي وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية قد قررت الإسهام بمبلغ عشرين مليون جنيه من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة في مبادرة نور حياة التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانب آخر يدعو وزير الأوقاف المجتمع كله للتفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي أطلقها سيادة الرئيس والتي تستهدف توفير العلاج اللازم لضعاف البصر والمهددين بفقد نعمة الإبصار ، و أن ذلك يأتي في أولويات التكافل الاجتماعي، وتنفيس الكرب عن المكروبين ، فمن نفس عن إنسان كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة.

كما دعا وزير الأوقاف إلى دعم صندوق تحيا مصر بكل مبادراته ووجوه إنفاقه، مؤكدا أنه بعد اطلاعنا على أنشطة الصندوق الإنسانية وما قدمه ويقدمه منذ تأسيسه صار لزاما علينا أن ندعمه ليستمر في خدمة الفئات والمناطق الأولى بالرعاية وليتمكن من مضاعفة نشاطه في خدمة هذه الفئات بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والوفاء بحق الواجب الكفائي الذي يحتم علينا ألا يكون بيننا جائع لا يجد ما يسد جوعته ولا مريض لا يجد ما يتداوى به ، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم : " ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم" .