شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن استكمال احتياجات بنوك الدم بالمحافظات من الفصائل النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، استكمال جميع احتياجات بنوك الدم الإقليمية بالقاهرة والمحافظات من الفصائل النادرة وغير النادرة، مشيرة إلى أن الدم متوفر بحسب الاحتياجات وبموجب أوراق معتمدة من المستشفيات التى يعالج بها المريض .

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لــ ”الخليج 365” أن الوسيلة الوحيدة لتوفير الدم فقط هو التبرع، وتابع المصدر، نسعى إلى اطلاق حملات للتشجيع على التبرع بين الموطنين.

وأضاف المصدر، أن هناك تنسيق بين بنوك الدم لمتابعة الأرصدة بشكل مستمر، لافتاً إلى أن أى احتياجات أو نقص فى أحد البنوك يتم استكمالها من أقرب بنك بعد إبلاغ البنك الرئيسى.