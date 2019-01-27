شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: تلقيت وعد من أمين "تحيا مصر" بوضع 200 مليار جنيه بالصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر على الجهود المبذولة والدعم الذى تم تقديمه ليخرج صندوق تحيا مصر بهذا الشكل، موضحاً أنه فى أول لقاءاته مع رجال الأعمال فى مصر تحدث عن الصندوق، وتحدث وقتها عن حاجتنا للمساهمة بمبلغ كبير، للمساهمة فى حل مسائل لا تقدر الدولة على حلها.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية صندوق تحيا مصر، أنه تم إطلاق فكرة صندوق تحيا مصر، وتم تلقى تبرعات المصريين وغير المصريين، وأول دعم للمبادرة كان من خارج مصر، ونشكرهم على هذا الدعم، كما نشكر كل مصرى ساهم، حتى لو بجنيه واحد، موضحاً أن الصندوق به مجلس أمناء، يعمل بشكل مؤسسى.

وأوضح أن صندوق تحيا مصر، يساهم فى إنشاء 250 ألف وحدة سكنية، متوسط ثمن الوحدة 230 ألف جنيه أى بمبلغ 50 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الصندوق لا يمكن أن يقوم بهذا الدور، ولكن يدفع مثلا 100 مليون جنيه، للمساهمة فى مشروع بشائر الخير، وكذلك فى حملة "فيروس سى"، فالصندوق يساهم فى هذه الأنشطة، ولكن لا يستطيع أن يقوم بتمويلها تمويلا كاملا.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الصندوق بدأ فى عام 2014 بمليار جنيه من القوات المسلحة، ثم توالت التبرعات من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين، موضحاً أنه تلقى وعداً من محمد أمين، الأمين العام للصندوق بوضع 200 مليار جنيه فى الصندوق.

وذكر أن الدولة بمواردها لا تستطيع أن تلبى الاحتياجات الكاملة لـ 100مليون مواطن، مضيفاً أن 250 ألف وحدة سكنية تغير حياة مليون إنسان.