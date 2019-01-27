شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفيلم التسجيلى لمبادرة "نور حياة" بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا لمبادرة "نور حياة"، وذلك فى احتفالية صندوق "تحيا مصر" التى تقام تحت رعايته، بمبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفيلم التسجيلى لمبادرة "نور حياة" بحضور الرئيس السيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.