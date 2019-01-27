شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السودانى يصل القاهرة اليوم فى زيارة عمل تستغرق يوما واحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، صباح اليوم الأحد إلى القاهرة فى زيارة عمل لمصر تستغرق يوما واحدا، يجرى خلالها مباحثات مع شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسى حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة السودانية فى بيان صحفى أمس السبت، أن الزيارة تأتى فى إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتى البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التى جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التى عقدت بالخرطوم فى أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون فى الطاقة والربط الكهربائى والنقل البرى والجوى والبحرى ومشروعات الأمن الغذائى والبنى التحتية والاستثمار.