شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مرور 5 أيام.. خبر طائرة الفجيرة الكاذب يستهوى مدمنى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لبث الشائعات عبر شبكة الإنترنت بصفة عامة، ومواقع التواصل الاجتماعى بصفة خاصة، انتشر خلال الأيام الماضية خبر بشأن هبوط طائرة ركاب بالخطأ على كورنيش إماراة الفجيرة الإماراتية.

وبالبحث والتحرى وجد أن هذا الخبر بدأ تداوله عبر السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية غير المتحققة منذ 5 أيام، إلا أنه على الرغم من ذلك ما زال هناك من يشارك الخبر على أنه حدث منذ قليل، أو كنبأ عاجل.



شرطة الفجيرة

إلا أن شرطة إمارة الفجيرة، قطعت الشك باليقين، ونفت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هذه الأنباء.

وأوضحت الشرطة، أن هذه الطائرة "خارج الخدمة"، وهى عبارة عن هيكل فقط، ويتم نقلها حاليًا من مطار الفجيرة الدولى إلى الميناء البحرى، محملة على عربات لنقلها إلى إحدى الدول الخليجية، بعد أن جرى تفكيك أجنحتها بغرض استغلالها فى أنشطة تجارية.