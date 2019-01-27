شاهد.. إنجازات صندوق تحيا مصر فى خطة الإصلاح الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت احتفالية صندوق تحيا مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقريراً يكشف إنجازات صندوق تحيا مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن تدشين صندوق تحيا مصر فى الأول من يوليو 2014 لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والحد من الفقر، وفتح قناة شرعية ومضمونة للمصريين للمساهمة فى خطة الإصلاح الشامل التى تشهدها مصر.

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