شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .."عيون صحيالك".. أغنية جديدة تبرز جهود وزارة الداخلية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيون صحيالك، أغنية جديدة تبرز جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن فى إطار احتفالات عيد الشرطة الـ67.

وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 67، وذلك عندما سطر رجال الشرطة ملحمة تاريخية بالإسماعيلية سنة 1952، واستبسلوا فى الدفاع عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.

ويعد عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.