السيسى يتلقي اتصالاً من ملك البحرين لبحث الملفات الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وقال السفر بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن آخر تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة فى منطقتى الخليج والشرق الأوسط.

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