طالب من الإسكندرية ينتحر بمحطة مترو السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان وأحمد مسعد: قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن شخصًا ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة مترو السادات، ما أسفر عن مصرعه.

وكشف مصدر أمني عن هوية الشخص المُنتحر قائلًا إنه طالب يُدعى محمد هشام مكاوي، مُقيم بمنطقة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، 23 سنة.

وأوضح المصدر أنه أثناء قدوم القطار رقم ٦٢٨ بالخط الثاني في محطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ سائق القطار بإلقاء الشاب بنفسه أمام القطار ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأضاف المصدر أن الطالب كان يرتدي جاكت، وبنطلون "جينز"، وعلى الفور تم رفع الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، وانتداب النيابة العامة للتحقيق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم شركة تشغيل المترو ،أن حركة خط "شبرا الخيمة - المنيب"، تأخرت بسبب الحادث ما يقرب من ١٠ دقائق، وتم استئنافها مرة أخرى.

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