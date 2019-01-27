أخبار مصر | عاجل.. متحدث "مترو الأنفاق" يعلن تفاصيل انتحار شاب بمحطة السادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متحدث "مترو الأنفاق" يعلن تفاصيل انتحار شاب بمحطة السادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء قدوم قطار رقم 628 بالخط الثاني بمحطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار، مما تسبب في مصرعه.
وأضاف متحدث المترو، في بيان له، اليوم، أنه انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة مترو الانفاق، وتم رفع الجثة وتحرير محضر بالانتحار لعرضه على النيابة، وعادت حركة الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير 10 دقائق في الحركة بسبب الحادث.
أفاد مصدر أمنى مسؤول بمديرية أمن الجيزة بخروج المتهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل البلكونة" من قسم شرطة ثالث أكتوبر بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وذلك بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيلها.
وأوضح المصدر ذاته أن والدة الطفل ليس عليها أي أحكام قضائية أو موانع قانونية تمنع قرار إخلاء سبيلها، وتم الإفراج عنها فور وصولها إلى ديوان القسم.
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