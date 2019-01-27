أخبار مصر | عاجل.. متحدث "مترو الأنفاق" يعلن تفاصيل انتحار شاب بمحطة السادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متحدث "مترو الأنفاق" يعلن تفاصيل انتحار شاب بمحطة السادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء قدوم قطار رقم 628 بالخط الثاني بمحطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار، مما تسبب في مصرعه.

وأضاف متحدث المترو، في بيان له، اليوم، أنه انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة مترو الانفاق، وتم رفع الجثة وتحرير محضر بالانتحار لعرضه على النيابة، وعادت حركة الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير 10 دقائق في الحركة بسبب الحادث.