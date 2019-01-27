انت الان تتابع السيسي: الشعب يقدر الجهد المبذول بالمشروعات العملاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجاري بها. وأثنى الرئيس، على المعدلات الزمنية القياسية للإنشاءات، مؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في تلك المشروعات العملاقة، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية في الوطن على أساس من العلم والتخطيط وأرفع درجات التنفيذ، بما يحقق آمال المصريين في مواكبة سير الحضارة وتوفير مستقبل واعد للأجيال الحالية والمقبلة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد مدينة الفنون والثقافة، التي يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، والتي ستقام على مساحة حوالي 217 فدان، وستضم عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف