شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقي اتصالا من العاهل البحريني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن آخر تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

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