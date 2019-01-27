شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار مواطن تحت عجلات مترو الأنفاق في السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء قدوم قطار رقم ٦٢٨ بالخط الثانى بمحطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، مساء السبت، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار، ما تسبب في مصرعه.

وعلى الفور انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة مترو الأنفاق وتم رفع الجثة، وعمل محضر بالانتحار لعرضه على النيابة.

وعادت حركة الخط الثانى «شبرا الخيمة- المنيب»، بتأخير ١٠ دقائق في الحركة بسبب الحادث.