شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم درع صندوق «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، درع صندوق «تحيا مصر» خلال حفل «نور حياة». وشهد الرئيس، مساء السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر التي تقام تحت رعايته والتي أطلق خلالها مبادرة «نور حياة». وأعلن الرئيس عن دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر»، وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون كما تستهدف تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وتستهدف العمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

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