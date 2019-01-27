شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب الدولة والإعلام بنشر الوعي الصحي للمقبلات على الإنجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد حملة لتجهيز السيدات المقبلات على الإنجاب من الناحية الصحية والبدنية، وعمل التوعية الصحية للمقبلين على الإنجاب من جميع وسائل الإعلام والمسجد والكنيسة.

وأكد السيسي، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر التي تقام تحت رعايته، السبت، أنه يجب نشر الوعي والكشف الصحي للأم المقبلة على الإنجاب للحفاظ على ضيف المستقبل من حيث الرعاية الصحية والحفاظ على النشء المقبل.

كما طالب الرئيس الأوقاف بنشر ذلك عن طريق الخطب الدينية والوعي بمنظومة الصحة للأم.

وتستهدف مبادرة «نور حياة» الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.