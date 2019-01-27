شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكافح تلوث الهواء بفحص عوادم السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة البيئة، السبت، حملة لفحص عوادم السيارات بعدد من المحافظات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حملات فحص عوادم السيارات تتم على مدار العام فى أماكن متفرقة بمختلف المحافظات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، مشيرة إلى أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للمرور.

وأوضحت أنه تم شن حملات لفحص عادم المركبات على الطرق بالأكمنة داخل إقليم القاهرة الكبرى وبالطرق السريعة والصحراوية أسفرت عن فحص 200 مركبة بنزين وسولار، وتم ضبط 60 مركبة مخالفة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات التصالح مع 40 قائد مركبة والتأكد من مطابقتها لقانون البيئة، كما قامت لجنة فحص عوادم السيارات بالفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ حملة لفحص العوادم أمام جامعة الزقازيق، حيث تم فحص 20 سيارة بنزين، وتبين مطابقتها للحدود بالإضافة إلى 50 سيارة سولار، وتم تسجيل المحاضر بقسم ثان الزقازيق للسيارات المخالفة، والتنبيه على أصحاب السيارات بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط محرك السيارة.

وأكدت «فؤاد» أن برنامج «فحص عادم المركبات بوحدات المرور» الذى تنفذه وزارة البيئة يقوم بالمرور على وحدات المرور بالقاهرة الكبرى ومتابعة عمليات الفحص داخلها وكفاءة عمل الأجهزة ومدى تطبيق قانون البيئة بلجنة مشكلة من الإدارة العامة للمرور والمركز الفنى لعادم المركبات، التابع لجهاز شؤون البيئة والشركة الموردة للأجهزة لكل وحدة مرور، مشيرة إلى أنه تتم متابعة برنامج الفحص بوحدات المرور بالمحافظات التى تم تطبيق البرنامج بها على مستوى الجمهورية بلجنة مشكلة من الإدارة العامة للمرور والمركز الفنى لعادم المركبات التابع لجهاز شؤون البيئة وإعداد التقارير.

وأضافت أن الوزارة تنفذ كذلك برنامجا لـ«حماية البيئة من انبعاثات الدراجات البخارية» حيث يقوم جهاز شؤون البيئة بتنفيذ مشروع لحل مشكلة الموتوسيكلات ثنائية الأشواط القديمة بعمل بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة ومحافظة الفيوم والجمعية العربية للتنمية البشرية وخدمة المجتمع لإحلال 1000 موتوسيكل ثنائى الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط مع تقديم الدعم لأصحاب هذه الموتوسيكلات لإتمام عملية الاستبدال، حيث يتم الاستبدال على أربع مراحل. ووقع الجهاز عقدا مع شركة كوين سيرفس لتخريد الموتوسيكلات ثنائية الأشواط المستبدلة لضمان عدم استعمالها مرة أخرى، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى باستبدال وتخريد 250 موتوسيكلا، وجار تنفيذ المرحلة الثانية حيث تم استبدال 135 موتوسيكلاً.