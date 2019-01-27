شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان «الثانوية القديمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التربية والتعليم الفنى، اليوم، المقابلات الخاصة بالمرشحين للعمل رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم وفقا للجداول المعلنة بالمديريات والإدارات التعليمية للعام الحالى 2018-2019 والمقرر أن تنطلق 8 يونيو المقبل.

وتستمر المقابلات بدءا من اليوم حتى الخميس المقبل، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط دخول الامتحانات للطلاب، حيث أعلنت أنه يمكن للطالب التقدم لامتحان الثانوية العامة 4 مرات طبقا للقانون 20 لسنة 2012، والقرار الوزارى 88 لسنة 2013، موضحة أن للطلاب المنتظمين الحق فى التقدم للامتحان مرتين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، ومرتين من خارج المدرسة بنظام المنازل، وأن طلاب المنازل لهم الحق فى التقدم للامتحان 4 مرات بنظام المنازل.

وأوضحت الوزارة، فى بيان أمس، أنه يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2019/2018 أداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (العلمية- الأدبية)، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد، أما الطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين، فإنه يعتبر راسبا، ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثانى، بل عليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان، وذلك فى المواد التى رسب أو تغيب فيها فقط، وتحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها سلفًا.

وأضافت: «الطالب الذى رسب أو تغيب فى مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، فله الحق فى أداء الامتحان بالدور الثانى، ولا يحتسب له أكثر من 50% من الدرجة النهائية للامتحان فى المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى الدور الأول».

وأعلنت الوزارة تفاصيل الرسوم المطلوب دفعها من طلاب الثانوية العامة لدخول الامتحانات، حيث يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 100 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 2 جنيه رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين سيدخلون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة، فيسدد الطالب فى هذه الحالة 100 جنيه مقابل الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 202 جنيه رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة.

وأكدت أنه يجب على الطلاب شراء 2 طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فئة الطابع الواحد جنيه واحد فقط، وفى حالة استخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل مبلغ 50 جنيها، وذلك تنفيذا للقرار الوزارى 356 لسنة 2018 بشأن تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من الطلاب.