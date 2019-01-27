شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أمن الدولة» الأسبق: «إعلام العار لعب دورًا كبيرًا في الإساءة للشرطة في 25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الإعلام لعب دورا كبيرا في محاولة الإساءة للشرطة بعد 25 يناير.

وتابع «خيرت»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «حينما استضافت الإعلامية مني الشاذلي اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، خلال أحداث يناير، سمحت بمداخلة هاتفية لشخص تجاوز في حق العيسوي».

وأضاف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: «كانت هناك برامج يومية تستضيف عناصر ملتحية بصفة يومية مثل عبود الزمر وطارق الزمر»، معلقاً «إعلام العار استغل حالة الارتباك التي كانت تعاني منها الداخلية في ذلك الوقت».