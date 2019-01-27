شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطلق مبادرة «نور حياة» ويخصص مليار جنيه من «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر التي تقام تحت رعايته والتي أطلق خلالها مبادرة «نور حياة». كما أعلن الرئيس عن دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

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