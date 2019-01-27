شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة يعلن موعد الحرب العالمية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحرب العالمية الثالثة ستنشب خلال الفترة ما بين 2019 حتى 2030، مضيفا: «أقسم بالله ستكون هناك حرب قوية وشرسة ستشهدها الأرض قبل 2030».

وأشار «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أننا سنطمئن على مصر عندما تشهد نهضة إعلامية، من خلال غزارة في الإنتاج الإعلامي، وعندما تعود مصر لقوتها الثقافية في الأمة العربية، منوها بأن الثقافة المصرية ثقافة حامية.