شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «صحة النواب»: مبادرة «نور الحياة» ثورة في مجال العيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقاً على إطلاق مبادرة «نور الحياة»، إن الرئيس يهتم بالتنمية البشرية وصحة المواطن كبيراً. وقال «أبوالعلا»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، إن الإرادة السياسية تتسبب في إنجاح مثل هذه المبادرات لخدمة الشعب المصري. وأشار إلى أن مبادرة «نور الحياة» ستجوب كافة المحافظات للكشف عن ضعاف البصر، مضيفا: «الكشف على المرضى وتقديم النظارات للمرضى ثورة في مجال العيون».

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