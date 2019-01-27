شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو أديب على والدة «طفل البلكونة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الإعلامي عمرو أديب، على الإفراج عن الأم التي دفعت بطفلها للقفز من شباك السلم لبلكونة شقتهم بعد فقدان مفتاح الشقة، متسائلا: «هل يجب أن نحاسب تلك الأم أم لا».
وأشار «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن العنف الأسري أصبح موجودا بوضوح، معتبرا أنه كان يجب معاقبة الأم.
وناشد وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعيات الأسرة والطفل أن تتدخل، ويكون هناك إجراء واضح، مضيفًا «لازم يكون في إجراء حتى تكون عبرة لمن لا يعتبر.. مينفعش نسيب الأطفال كده»، وأنه لا يطالب بسجن الأم، ولكن يجب أن يتم تأهيلها، ومساعدتها ماديا من خلال إنشاء مشروع.
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