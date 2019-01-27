شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أسيوط عن فيديو ضياع أوراق امتحان طلاب بالمحافظة: «خطأ فردي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرحمن البرعي، عضو مجلس النواب عن بني سويف، إن الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا لشخص يبحث عن أوراق إجابة الامتحانات بمدينة الفشن «خطأ فردي».

وأضاف «البرعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن «الشخص الذي يبحث عن الأوراق لديه طموح سياسي ويتبع أحد الأحزاب السياسية المسيطرة على الموقف.

وأكد «البرعي» أنه لا قيمة لما قام به، فأوراق الإجابة لن تعود مرة ثانية للكنترول.