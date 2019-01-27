شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلق على فيديو ضياع أوراق طلاب بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تعقيباً على فيديو ضياع أوراق أحد طلاب الثانوية العامة ببني سويف، إن الفيديو من الأسبوع الماضي وضاع أوراق امتحانات 202 طالب.

وأضاف «حجازي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن الوزارة قررت إحالة المتسببين للتحقيق وإيقافهم 3 أشهر، كذلك منح الطلاب الذين ضاعت أوراقهم الدرجة النهائية كاملة.

وأشار «حجازي» إلى أن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا «الرجل كان يساعد صديقه المحبوس لإهماله والتسبب في ضياع أوراق الامتحانات».