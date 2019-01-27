شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد بمبادرة السيسي لعلاج ضعف وفقدان البصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد سعيد حساسين، بحملة «نور الحياة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج ضعف وفقدان البصر، التي يتم تنفيذها مع صندوق تحيا مصر. وقال «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»: «عندنا ناس كتيرة مصابين ضعاف بصر، إطلاق المبادرة يخلي كل أجهزة الدولة تنضم وهتعالج ناس كتيرة». وأشار «حساسين» إلى أن الفقراء والغلابة داخل المستشفيات مش بيلاقوا حد يعالجهم.

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