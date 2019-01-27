شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 66 طفلًا داخل كنيسة بسوهاج: «تناولوا سندوتشات جبنة وبطاطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 66 طفلًا تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات بأعراض تسمم غذائي، وحالة قئ شديد وألم في البطن، مساء السبت، عقب تناولهم سندوتشات «جبنة وبطاطس» خلال احتفالية داخل كنيسة «مارجرجس» بقرية «عرابة أبوعزيز» بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وقال اللواء يسرى خضر، سكرتير عام محافظة سوهاج، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت إخطارا بالواقعة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة المراغة.

وأضاف «خضر» أنه انتقل ويرافقه الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، وفريق طبى كبير، و12 سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن ما يقرب من 350 طفلًا تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات بالقرية كانوا يحضرون احتفالية نظمتها لهم الحضانة داخل كنيسة «مارجرجرس» بالقرية، وأثناء متابعة أنشطة الاحتفالية قدمت لهم الكنيسة سندوتشات «جبنة وبطاطس» مجهزة بالكنيسة، مشيرًا إلى أن عدد من الأطفال شعروا عقب انتهاء الاحتفالية بحالة إعياء وقئ وألم في البطن.

تم نقل الأطفال إلى الوحدة الصحية بالقرية، والمستشفى العام، ومستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج، وتقديم الإسعافات العاجلة لهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم نقل 28 حالة إلى الوحدة الصحية بقرية «عرابة أبوعزيز»، وتم تقديم الإسعافات العاجلة لهم، وخرجوا جميعًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار «جميعة» إلى أنه تم نقل 23 حالة إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي، و15 حالة إلى مستشفى سوهاج العام، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة، وسيسمح لها بالخروج فور انتهاء تعاطيها الأدوية والمحاليل.

وأوضح أنه تم توفير سيارتين إسعاف للتواجد بالقرية تحسبا لأية حالات طارئة جديدة، كما تم توفير أطقم طبية من التمريض، وفريق طبي متكامل بالوحدة الصحية بالقرية، لافتًا إلى أن فريقًا من الطب الوقائى بالمديرية قام بأخذ عينات من الأطعمة، وعينات من قئ المصابين لتحليلها، وبيان أسباب التسمم، كما تم أخذ عينات من مياه الشرب بالقرية لتحليلها.