شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أمن الدولة» الأسبق: نظام مبارك سقط بسبب فطنته وليس بفضل «25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن بعض المواطنين شاركوا في 25 يناير بحسن نية.

وتابع خيرت، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ليس من كل شارك في 25 يناير بلطجية، البعض شارك من أجل شعار عيش وحرية وكرامة إنسانية، ثم اكتشفوا أنهم يتحركون تحت شعار زائف يحمل في ظاهره الديمقراطية، ويخفي التآمر»، معلقاً: «هؤلاء اكتشفوا أن يناير حق أريد به باطل فتراجعوا».

وأردف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق «النظام لم يسقط بسبب دور من خرجوا في 25 يناير، بل بفضل فطنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حتى لا يكون هناك صدام بين الدولة والشعب»، معلقاً «مبارك تنحى وسلم السلطة للقوات المسلحة، إذن لا يمكن أن نسمي 25 يناير ثورة».

وأكد خيرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اعترف بأن 25 يناير مؤامرة حينما اتهم إدارة أوباما بالتعاون مع الإسلام الراديكالي المتطرف لتغيير الأنظمة بالشرق الأوسط.