شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني فرنسي لـ«المصري اليوم»: السيسي نفذ إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بنوا بوتيرييه، البرلمانى الفرنسى عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، التابع للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن زيارة ماكرون لمصر ستشهد توقيع عقود كثيرة فى عدة مجالات، أبرزها المجالان الثقافى والعسكرى، موضحا أن الزيارة ذات أهمية شديدة للغاية لأمن واستقرار أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح بوتيرييه، وهو أيضًا عضو فى لجنة الشؤون الاقتصادية فى البرلمان الفرنسى، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الإليزيه يسهل بعض عقود الصفقات العسكرية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها حليفا استراتيجيا فى الحرب ضد الإرهاب. وإلى نص الحوار:

■ ما دلالات زيارة ماكرون إلى مصر فى هذا التوقيت؟

- كان من المفترض أن تتم الزيارة فى الأشهر القليلة التى تلت فوز ماكرون بالرئاسة منذ مايو 2017، لكن بعض الأمور الداخلية لبلادنا أرجأت الأمر، والتوقيت الحالى للزيارة يأتى من باب الاستثمار، خاصة أن وزير المالية والاقتصاد، برونو لومير، جلس معنا كنواب مختصين بالشأن الاقتصادى ليطلعنا على فائدة تلك الزيارة التى ستشهد توقيع عقود كثير، منها المساهمة فى بعض المشاريع فى مصر، فضلا عن بعض المنح الثقافية والدراسية والعقود العسكرية والتعاونات الأمنية، فالرئيس ماكرون ينظر باهتمام شديد إلى زيارة بلد مثل مصر تعداد سكانها 100 مليون، ويعتبرها زيارة ضرورية للغاية لأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا أيضًا.

■ ماذا عن المنح ومجالاتها وشروطها؟

- هناك منح ثقافية ودراسية وأيضًا فى البنية التحتية مثل مترو الأنفاق، ففرنسا لديها خطط كثيرة لتطوير مترو الأنفاق القديم والتعاون فى مترو الأنفاق الجديد، خاصة أن فرنسا تريد تعزيز الشراكة والتعاون الثقافى والاقتصادى والعسكرى والأمنى مع القاهرة، لان هناك دائما توصيات من الإليزيه لوزارة المالية بتسهيل عقود الصفقات العسكرية مع القاهرة، خصوصا فى صفقات طائرات الرافال، خاصة أن فرنسا أصبحت سوقا مهمة بالنسبة للمصريين فى صفقات السلاح، والهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذا الحليف الاستراتيجى فى الحرب ضد الإرهاب.

■ كان هناك حديث عن صفقات القمح الفرنسى، فهل يفى بالشروط المصرية؟

- هناك تنافس فرنسى روسى فى تصدير القمح لدول العالم، الآن لأن الأمر تحول إلى سياسى وهذا ظهر فى أزمة الجزائر حول استيراد القمح الفرنسى بعد تدخل روسيا فى ذلك، ومصر هى السوق الثانية بالنسبة لفرنسا بواقع تصدير 2 مليون طن لمصر سنويا مقابل 4 ملايين طن للجزائر سنويا التى تعتبر السوق رقم واحد فى العالم بالنسبة لفرنسا على صعيد استيراد القمح، ورئيس رابطة الحبوب الفرنسية جان بيير بورتولو، هو المنوط بهذا السؤال لأنه جلس وتحدث بعد لومير قبل الذهاب إلى مصر حول الأمر، واعتقد أن قرار استيراد القمح قرار دولة وليس المسؤولين عن الزراعة، وهذا ما رأيناه فى المشاكل التى حدثت مع ماكرون فى فبراير 2018 عندما قررت الدولة تحسين أنواع الحبوب من أجل الصادرات بعد التخوف الفرنسى بعدم استيراد الجزائر القمح منا فى أكتوبر 2017، وكان هذا سبب المشكلة، فالمزارعون وقتها اعتبروا أن القرار السياسى يتدخل فى عملهم.

■ كيف تنظر إلى التصادم الفرنسى مع إيطاليا حول الأزمة الليبية؟

- إيطاليا تريد استثارة الأمر دوليا لأن لها مصالح اقتصادية تريد فرض نفوذها على بلد نفطى مثل ليبيا، وهى ترى أنها الأصلح لحل المشكلة الليبية كونها الأقرب إلى سواحلها وهذا خطأ كبير لان إيطاليا تريد الهيمنة على ليبيا كما كان ماضيها الاستعمارى بها فقط، وهذا ما نعرفه عن الحكومات اليمينية التى ترى كل شىء وفق مصالحها الشخصية الاقتصادية فقط كما نرى الدور الأمريكى فى أغلب دول العالم الآن، والدولة الفرنسية ردت بعدم المشاركة فى تصريحات ضد إيطاليا حتى لا تعطى للأمر أهمية، خاصة بعدما طلب سالفينى من الفرنسيين عدم التصويت لحزب ماكرون فى أى انتخابات مقبلة، وهذا أمر غير مقبول، لكن إيطاليا لا تولى اهتماما فعليا بالملف الليبى من الناحية الإنسانية والسياسية بل اقتصادية فقط.

■ هل تنوى باريس عقد اجتماع جديد بين حفتر والسراج؟

- الدولة تنوى استثمار التأييد الدولى لجهودنا الساعية لتقريب وجهات النظر بين قائد الجيش الليبى خليفة حفتر وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق الليبية، لكن لا أعلم ما إذا كانت هناك نية لعقد لقاء جديد بينهما مجددا فى باريس أو لا.

■ وكيف يبدو الدور الفرنسى فى سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية؟

- نريد الاستقرار للدولة السورية، ونحاول مساعدة لبنان على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والاستقرار بها، أما الشأن العسكرى فالرئيس ماكرون كان واضحا بأنه لا يجب على الحلفاء أن يتخذوا قرارات بالانسحاب دون تنسيق، خاصة أن ترامب عندما أراد ضرب سوريا منذ عدة أشهر تواصل مع فرنسا وبريطانيا، لكن لا نفهم لماذا انسحب دون التواصل معنا.

■ ما رأيكم فى تعاطى مصر مع أزمة الهجرة التى تضرب أوروبا؟

- مصر شريكة فرنسا فى أغلب المجالات، وفرنسا تمول ميزانية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بملايين الدولارات، وتعتبر فرنسا متابعة حركات الهجرة وإدارتها موضوعا مهما جدا وسيتم التباحث فيه مع مصر، خاصة أن القاهرة لديها ملايين اللاجئين وتعى تماما معنى الهجرة العشوائية وخطورة تهريبهم من البحر المتوسط وأيضًا فرض عقوبات على المهربين.

■ ما حجم الاستثمارات الفرنسية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مصر وقناة السويس الجديدة؟

- لدينا خطة لوضع استثمارات تتخطى 5 مليارات يورو مع مصر، لكن سيتم وضع آليات تنفيذ تلك الخطط، من الممكن التعاون فى إنشاء خط مترو فى العاصمة الجديدة وفتح مشاريع تنمية جديدة فى قناة السويس وغيرها من المشروعات الجيدة.

■ كيف تنظرون إلى المناخ الاستثمارى فى مصر؟

- كان ذلك واضحا فى حديث السيد لومير، فحكومة الرئيس السيسى نفذت إصلاحات اقتصادية جذرية، بما فى ذلك تخفيض قيمة العملة الوطنية وتخفيض الدعم الحكومى من أجل إنعاش الاقتصاد الذى بدا واضحا من وجهة نظرنا من أجل الشعب المصرى، فضلا عن تعزيز الأمن الذى يعد أمرا أساسيا لحماية استثمارات أى دولة فى دولة أخرى.