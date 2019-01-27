إحباط محاولة تهريب 438 عملة أثرية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من العملات والطوابع الأثرية النادرة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه تامر قاسم مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية يحمل جواز سفر أمريكي نظرا لارتباكه.

وأضافت المصادر أنه بالعرض على سامي صبحي نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت كلا من عمرو عبد المنعم وفتحى فوزى مديرى الحركة، لتفتيش أمتعة الراكب، وعثر على 438 عملة معدنية وورقية مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه في أثريتها مخبأة داخل ألبوم الصور بحقيبته.

وبالعرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة أفادت بوجود 268 قطعة من العملات الورقية والمعدنية ترجع للعصر البيزنطى والعثمانى وأسرة محمد على وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ويتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.