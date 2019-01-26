مصر | تكثيفات أمنية لكشف غموض سرقة سيارة أستاذ جامعي بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة سيارة أستاذ جامعي بجامعة القاهرة من أمام منزله بمنطقة كفر غطاطي، دائرة قسم شرطة الهرم.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بتلقيه بلاغا من الدكتور أحمد عمار أستاذ بجامعة القاهرة مفاده بسرقة سيارته من أمام منزله بمنطقة كفر غطاطي، بدائرة القسم.

وقال في بلاغه أن حارس العقار سكنه، اكتشف عدم وجود السيارة الخاصة به أمام العقار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل القبض على شبكة دعارة مكونة من 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم، وتبين أن عمر أصغرهن 34 سنة، ومقيمة بجسر السويس، وسبق اتهامها في قضية أداب، وأن الثانية مقيمة بمنطقة الطالبية والثالثة من محافظة المنيا وتقيم صحبة إحدي المتهمتين.

وأضافت التحقيقات أن الثلاثة فتيات يتواجدن يوميًا داخل الكافية المشار إليه من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتي الساعة السادسة صباحًا، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من رواد الكافيه، والإنفاق معهم على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي.

وأشارت التحقيقات أنه بفحص هواتفهن عثر على رسائل ومحادثات تفيد بممارستهن الرذيلة بمقابل مادي، كما عثر على صور مخلة لهن، وقررت النيابة حبسهن أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تمكن ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الأداب بالجيزة، من القبض على شبكة دعارة مكونة من 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتوصلت تحريات العقيد محمد سعيد متولي وكيل إدارة مباحث الأداب بالجيزة، إلى تواجد 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، يوميا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتي الساعة السادسة صباحًا، لممارسة الدعارة مع رواد الكافيه راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية ومداهمة الكافيه المشار إليه والقبض، وعثر بحوزتهن على مبالغ مالية، وبسؤالهن انكر الإتهامات الموجهة لهن، وبفحص هواتفهن عثر على محادثات تتضمن الإنفاق على ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي كما عثر على صور مخلة لهن، وتم التحفظ على هواتفهن وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحالهن اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.