أخبار مصر | الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: انخفاض في الحرارة ونشاط للرياح غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: انخفاض في الحرارة ونشاط للرياح غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، عن طقس غدٍ الأحد، حيث من المقرر أن يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد من 4 إلى 5 درجات.

وتابع "عبد العال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء" dmc تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن محافظات الصعيد ستشهد انخفاضا يتراوح من 9 إلى 10 درجات غدا، وأن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية قد تصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية، موضحا أن طقس الغد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال سيناء، محذرا المواطنين من نشاط الأتربة، مطالبا بتوخي الحذر حفاظا على الجهاز التنفسي، والابتعاد عن أماكن تجمع الأتربة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة المتواجدة على كافة الطرق تقلل من مستوى الرؤية الأفقية، وهي دليل على استقرار شديد في حالة الطقس، وارتفاع في درجة الحرارة.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، السبت، أن درجة الحرارة اليوم كانت أعلى من معدلاتها بثلاث درجات، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية خلال ساعات النهار، مطالبًا أصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الأتربة، والتعرض لها بشكل مباشر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 09 22

دمنهور 09 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 10 22

مطروح 11 18

السلوم 11 19

سيوة 10 23

بورسعيد 10 23

دمياط 11 22

الزقازيق 07 24